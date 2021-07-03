SON DAKİKA: Japonya'nın Shizuoka eyaleti Atami kentini heyelan vurdu! En az 19 kişiden haber alınamıyor

Sık sık meydana gelen depremlere karşı dünyada örnek gösterilen bir duruş sergileyen ve neredeyse can kayıplarını sıfırlayan Japonya'yı heyelan vurdu.

EN AZ 19 KİŞİ KAYBOLDU

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. AFP'nin acil koduyla geçtiği son dakika haberine göre Shizuoka eyaletindeki Atami şehrini sel ve heyelan vurdu.

Şiddetli yağışlar Japonya'da bu haftanın başından beri etkili olurken yetkililer, Atami şehrinde yaşanan heyelanda en az 19 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ettiği açıklamasını yaptı.

KAPLICA BÖLGESİ

Shizuoka eyaleti afet koordinasyon merkezi yetkilileri cumartesi sabahı felaketi yaşayan Atami şehrinin bir kaplıca bölgesi olduğunu ve bölgede yeraltı sıcak su kaynakları bulunduğunu bildirdi.

Televizyon görüntülerinden alınan videolar heyelanla birlikte harekete geçen büyük çamur kitlelerinin evleri önüne katarak ilerlediğini, olay anında bölgede bulunan vatandaşların korkuyla kaçıştığını gösteriyor.

Shizuoka eyalet yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada '19 vatandaşımızın nerede olduğunu bilmiyoruz ve güvenliklerinden endişe ediyoruz' ifadesinin kullanırken yerel yönetimin arama kurtarma çalışmaları için ordudan yardım istediğini sözlerine ekledi.