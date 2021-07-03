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    • Dünya
    • 03.07.2021 20:22
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    • 03.07.2021 20:27
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    Son dakika: Irak'ta elektrik santrallerine saldırı! 7 ölü, 11 yaralı...

    Son dakika haberi... Irak hükümeti, elektrik santrallerine yapılan saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların kimler tarafından düzenlendiği ve ne tür saldırılar olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

    AA
    Irak'ta saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

    Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülkenin farklı yerlerinde elektrik santrallerine yönelik saldırılar düzenlendiği ve bu saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Açıklamada, elektrik santrallerine yönelik saldırıların kimler tarafından düzenlendiği ve ne tür saldırılar olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

    GÜNLERDİR KESİNTİLER YAŞANIYOR
    Irak'ta günlerdir artan hava sıcaklıklarıyla birlikte uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkenin birçok yerinde elektrik kesintileri, ücretli olan mahalle jeneratörleriyle giderilmeye çalışılsa da bu jeneratörler sürekli elektrik hizmeti sunamıyor.

    Irak yerel basınında, daha önce Musul, Salahaddin, Diyala ve Kerkük vilayetlerinde elektrik santrallerine saldırılar düzenlendiği yönünde haberler çıkmıştı. Bazı saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Irak'ta elektrik santrallerine saldırı! 7 ölü, 11 yaralı...