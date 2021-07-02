Cristiano Ronaldo'nun tek mesajı 1.6 milyon $

Portekiz'in kaptanı yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram'da herhangi bir ürünün promosyonu için paylaşacağı tek mesajla 2020'de toplam 1,6 milyon dolar kazandı. Instagram'ın yıllık ünlü zenginler listesinde ilk sırayı aldı.



Juventus forması giyen Ronaldo, listede "The Rock" lakabıyla tanınan eski güreşçi aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı.



Böylece Amerikan televizyon, film ve müzik sektöründeki ünlülerin hakim olduğu listede ilk olarak bir futbolcu birinci sırada yer aldı.



Ronaldo, 300 milyon ile Instagram'da en fazla takipçiye sahip kişi.