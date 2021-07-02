Almanya Başbakanı Angela Merkel, son resmi görüşmesini İngiltere Kraliçesi, II. Elizabeth ile yaptı

Eylül ayında görev süresi sona erecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'ye 22. ve sonuncu resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Merkel, Londra temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi.
Merkel ve Kraliçe, görüşme öncesinde basın mensuplarına poz verdi. Kraliçe Elizabeth, Alman lider Merkel'e "tarih yazmakta olduklarını" söyledi.
Merkel ve Kraliçe, geçtiğimiz ay Cornwall'da düzenlenen G7 Zirvesi'nden bu yana ilk kez bir araya gelirken, görev süresi dolmak üzere olan Merkel, Kraliçe ile son resmi görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.
MERKEL-JOHNSON GÖRÜŞMESİNDE YENİ KARARLAR ALINMIŞTI