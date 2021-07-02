Almanya Başbakanı Angela Merkel, son resmi görüşmesini İngiltere Kraliçesi, II. Elizabeth ile yaptı

Merkel ve Kraliçe, geçtiğimiz ay Cornwall'da düzenlenen G7 Zirvesi'nden bu yana ilk kez bir araya gelirken, görev süresi dolmak üzere olan Merkel, Kraliçe ile son resmi görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.

MERKEL-JOHNSON GÖRÜŞMESİNDE YENİ KARARLAR ALINMIŞTI