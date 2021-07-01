Küresel silahlanma yarışında strateji değişti! Nükleer silahların sayısı düşürülürken, askeri stoklar yükseldi

Rusya, 6 bin 260 savaş başlığı ile ilk sırada yer alırken, 5 bin 550 başlıkla ABD ikinci sırayı, 350 başlık ile Çin üçüncü sırayı aldı. Bu üç ülkeyi 290 başlıkla Fransa, 225 başlıkla İngiltere, 165 başlıkla Pakistan, 160 başlıkla Hindistan, 90 başlıkla İsrail ve 40 başlıkla Kuzey Kore izledi.