Küresel silahlanma yarışında strateji değişti! Nükleer silahların sayısı düşürülürken, askeri stoklar yükseldi

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Nagasaki Üniversitesi Nükleer Silahların Kaldırılması Araştırma Merkezi, bu yılki nükleer silahlanma raporunda, dünya genelinde nükleer başlık sayısının 280 azalarak 13 bin 130'a indiğini bildirdi.
Azalmanın nükleer silah yarışının yavaşlamasından değil cephane modernizasyonu nedeniyle ıskartaya çıkarılan eski savaş başlıklarının sayısının artmasından kaynaklandığına değinilen rapora göre, nükleer silahlara sahip 9 ülkenin operasyonel durumdaki savaş başlıklarının sayısı arttı.
Ordu envanterlerindeki operasyonel savaş başlığı sayısı 9 bin 346'dan 9 bin 615'e yükseldi.