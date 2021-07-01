Her fırsatta İslam'ı hedef alan Macron'un ikiyüzlülüğü! Başörtülülerle canlı yayına çıkarak imaj çalışması...

NESİL EŞİTLİĞİ FORUMU'NDA İMAJ ÇALIŞMASI

Macron Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'nun açılışına katıldı. Dünya genelinden birçok siyasi liderin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Dünya Bankası'nın ve BM temsilcilerinin yer aldığı forumda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önünde bir engel olan zorla evlendirilme, cinsiyete dayalı şiddet, eğitim yoksunluğu, iş eşitsizliği gibi konularda kadın ve kız çocuklarına eşit şartlar sağlama meseleleri ele alınacağı bildirildi.

İSLAMOFOBİK YÜZÜNÜ UNUTTURMAK İSTİYOR

Macron, Nesil Eşitliği Forumu'nda yaptığı hareketle ülkelerinde kadın hakları için mücadele eden başörtülü isimleri kullarak İslamofobik yüzünü unutturmaya çalıştı.