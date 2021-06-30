Almanya'dan flaş karar: Kamu kurumlarınca işletilen bütün Facebook hesapları yıl sonuna kadar kapatılacak

Ülkedeki başta bakanlıklar olmak üzere kamu kuruluşlarına haziran başında bir uyarı mektubu gönderen Kelber, Facebook yetkililerinin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka platformlarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş olduğunu ifade etti.