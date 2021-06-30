Almanya'dan flaş karar: Kamu kurumlarınca işletilen bütün Facebook hesapları yıl sonuna kadar kapatılacak

Alman hükümetinin Kişisel Verilerin Korumasından Sorumlu Görevlisi Ulrich Kelber, Facebook'ta kullanıcı bilgilerin güven altında olmadığını belirterek, vatandaşları bilgilendirmek için kamu kurumlarınca işletilen bütün Facebook hesaplarının yıl sonuna kadar kapatılmasını talep etti.
Ülkedeki başta bakanlıklar olmak üzere kamu kuruluşlarına haziran başında bir uyarı mektubu gönderen Kelber, Facebook yetkililerinin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka platformlarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş olduğunu ifade etti.
Kelber, uyarı mektubunda, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarının bu yılın sonuna kadar kapatılmasını talep ederek, aksi takdirde gelecek yıldan itibaren yetkileri dahilinde zorlayıcı tedbirlere başvuracaklarını vurguladı.