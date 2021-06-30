Afganistan ve Irak'ın işgalinde rol oynayan ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld öldü

Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü.

Rumsfeld'in ailesince yapılan yazılı açıklamada, eski Bakanın New Mexico'daki evinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Tarih onu 60 yıllık kamu hizmetinde olağanüstü başarılarıyla hatırlayacaktır ama onu en iyi tanıyanlar ve bundan dolayı da hayatı sonsuza kadar değişenler eşi Joyce'a, ailesi ve arkadaşlarına olan koşulsuz sevgisi ve ülkesine adadığı hayatındaki dürüstlüğü ile hatırlayacaktır." ifadesine yer verildi.

BAKANLIK DÖNEMLERİ

Rumsfeld, Başkan Gerald Ford döneminde 1975-1977 yılları arasında Savunma Bakanlığı yapmıştı.

Kongre üyeliği ve ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği görevlerinde de bulunan Rumsfeld'in özel sektör ve kamu kariyerindeki en kritik dönem ise George W. Bush'un başkanlığında 2001-2006 yılları arasında Savunma Bakanlığı yaptığı dönemdi.

11 Eylül saldırıları sırasında bakanlık görevinde bulunan Rumsfeld, daha sonra Afganistan ve Irak'ın işgallerinde son derece kritik rol oynadı.

Saldırılardan hemen sonra, El Kaide yerine Irak'a savaş açma fikrini ortaya atan isim Rumsfeld'di ancak dönemin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Tommy Franks'ın El Kaide'nin Afganistan'da yuvalandığı ve savaşa oradan başlanması gerektiğine yönelik brifinginden sonra olayların seyri değişmiş ve gözler Afganistan'a dönmüştü.

Rumsfeld, daha sonra Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu iddiasını ortaya atmış ve bu ülkenin de işgaline zemin hazırlayan fitili ateşlemişti.