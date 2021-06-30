ABD Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi! 149 kişiye arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da geçtiğimiz hafta kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
149 KİŞİYE HALA ULAŞILAMADI
Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, ekiplerin enkazdan 12. kişinin cansız bedenini çıkardığını ve 149 kişinin halen kayıp durumda olduğunu duyurdu.
Surfiside Belediye Başkanı Charles Burkett ise, "Burada kimse umudunu yitirmiyor. Kimse durmuyor" diyerek arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Burkett ayrıca, olaydan etkilenenlere yardım etmek için 1.9 milyon dolardan fazla para toplandığını, bir kısmının dağıtıldığını aktardı.