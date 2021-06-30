ABD Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi! 149 kişiye arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor





Surfiside Belediye Başkanı Charles Burkett ise, "Burada kimse umudunu yitirmiyor. Kimse durmuyor" diyerek arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Burkett ayrıca, olaydan etkilenenlere yardım etmek için 1.9 milyon dolardan fazla para toplandığını, bir kısmının dağıtıldığını aktardı.