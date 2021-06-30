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    • Dünya
    • 30.06.2021 12:22
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    • 30.06.2021 12:23
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    ABD Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi! 149 kişiye arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

    ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

    AJANSLAR
    ABD'deki felakette ölü sayısı yükseliyor!

    ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da geçtiğimiz hafta kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.


    149 KİŞİYE HALA ULAŞILAMADI
    Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, ekiplerin enkazdan 12. kişinin cansız bedenini çıkardığını ve 149 kişinin halen kayıp durumda olduğunu duyurdu.



    Surfiside Belediye Başkanı Charles Burkett ise, "Burada kimse umudunu yitirmiyor. Kimse durmuyor" diyerek arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Burkett ayrıca, olaydan etkilenenlere yardım etmek için 1.9 milyon dolardan fazla para toplandığını, bir kısmının dağıtıldığını aktardı.


        KASIRFA DIŞINDA EN FAZLA GÖREV GÜCÜ
        Eyalet İtfaiye Sorumlusu Jimmy Patronis, İsrail ve Meksika'dan timler de dahil 300'den fazla acil kurtarma ekibinin gece gündüz çalıştığını aktararak, "Kasırga dışında Florida'da en fazla görev gücünün oluşturulduğu olay bu." dedi.

        Miami-Dade İtfaiye Şefi Ray Jadallah da kurtarma çalışmalarının düşünüldüğü kadar kolay olmadığını, ekiplerin çökmenin ardından çıkan yangın sonrası birbirine girmiş erimiş çelik ile beton yığını arasında hassasiyetle kayıp kişileri aradığını ifade etti.

        Arama çalışmalarında köpeklerin ve kameraların da kullanıldığını kaydeden Jadallah, 135 dairelik bina yığınına erişimin bir gecede mümkün olmadığının anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.


        Surfside şehir yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, binanın çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık bir tamirat gerektiğini kaydetmişti.



            BİDEN, FLORİDA'YA GİDECEK
            Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yarın bölgeyi ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu.


            NE OLMUŞTU?
            Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran Perşembe 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

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