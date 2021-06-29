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    • Dünya
    • 29.06.2021 18:02
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    • 29.06.2021 18:05
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    İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur

    Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Raab, "Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" ifadelerini kullandı.

    AA
    İngiltere'den dikkat çeken mesaj!

    İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "TÜRKİYE, İNGİLTERE'NİN ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİ VE DOSTUDUR"
    Raab paylaşımında, "Suriye'ye sınırsız insani erişime acilen ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 2533 yenilenmeli ve genişletilmelidir. Bunu bugün diğer küresel güvenlik konularının yanı sıra Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Libya'dan Afganistan'a ve Irak'a kadar Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" ifadelerine yer verdi.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
    Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı.

    Çavuşoğlu, "Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye ve Libya dahil bölgesel konuları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur