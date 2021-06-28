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    • Dünya
    • 28.06.2021 17:06
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    • 28.06.2021 17:26
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    SON DAKİKA: İngiltere Londra'da Elephant & Castle tren istasyonu yakınında yangın

    Son dakika haberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'da Elephant & Castle istasyonunda yangın meydana geldi! Görgü yanıkları yangının istasyonun yakınlarındaki bir tamirhanede çıktığını belirtti.

    Londra metrosunda yangın paniği

    İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Elephant & Castle adlı stasyonunda büyük bir yangın meydana geldi.

    Yangının ardından kentin her tarafından görülebilen dumanlar yükseldi. Olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.

    Çevredeki binalar tahliye edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görgü tanıkları yangının tren istasyonun yakınındaki bir tamirhanede çıktığını aktardı.

    Öte yandan, tren seferlerinin devam ettiği ancak treninin alevlerin yükseldiği istasyonda durmadığı belirtildi.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere Londra'da Elephant & Castle tren istasyonu yakınında yangın