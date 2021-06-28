Putin yeni silahlarını açıkladı! S-500 yakında göreve başlayacak

Rusya Devlet Başkan Vladimir Vladimiroviç Putin Kremlin'de askeri üniversitelerin mezunlarıyla bir araya geldi.
Burada, yeni geliştirilen Rus silah sistemlerinin Rusya ordusunda ne zaman göreve başlayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.
PUTİN: YAKINDA BAŞLAYACAK
Moskova merkezli Sputnik'in aktardığına göre Putin, "'Avangard' hipersonik füze kompleksi ile 'Kinjal' hipersonik füze sistemleri, halihazırda orduda göreve başladı. 'Sarmat' kıtalararası balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve S-500 füze savunma sistemi ve benzeri gibi diğer benzersiz silah sistemleri de yakında başlayacak" ifadelerini kullandı.
"ÜLKENİN SAVUNMA POTANSİYELİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLACAK"