Putin yeni silahlarını açıkladı! S-500 yakında göreve başlayacak

Savunma alanında modernleşen Rus ordusunun komutanların rol ve sorumluluklarını özel kılan ileri teknolojilerin, yeniliklerin ve bilgilerin gerçek bir birleşimi olduğunu vurgulayan Putin, "Komutanın rolü ve sorumluluğu artık birkaç kat artmış durumda. Sadece askeri bilim alanında sağlam ve temel teorik eğitime değil, aynı zamanda kendimizi sürekli geliştirmeye, astların en yeni askeri teçhizatta ustalaşmasına yardımcı olmaya ihtiyacımız var" sözlerini kullandı.

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