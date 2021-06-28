Ölümcül 'Kara Mantar' hastalığı hızla yayılıyor! Hindistan'da vaka sayısı 40 bini aştı

40 BİNDEN FAZLA İNSAN HASTALIĞA YAKALANDI

Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 40 bin 845 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce Kovid-19'a yakalandığını ve yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildirdi.

Vardhan, kara mantar nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.