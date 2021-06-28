Kanada'daki vahşetle ilgili flaş gelişme! Parlamento yatılı kilise okullarıyla ilgili imza kampanyası açıldı

Yatılı okul sistemi yalnızca Kanada tarihinde karanlık bir bölüm olmakla kalmıyor, aynı zamanda kurbanları, onların soyundan gelenler ve bir bütün olarak toplum üzerinde yankı uyandırmaya devam ediyor."

"YERLİ TOPLULUKLAR KAYIP ÇOCUKLARINA NE OLDUĞUNU BİLMEYİ HAK EDİYOR"

Ülke genelinde geçmişte 139 yatılı kilise okulunun faaliyet gösterdiği hatırlatılan kampanya açıklamasında, "Yerli topluluklar kayıp çocuklarına ne olduğunu bilmeyi hak ediyor. 139 eski yatılı okul mülkünden sadece birinde 200'den fazla ceset varsa, tüm Kanada'da kaç binlerce yerli çocuğun gömülü olduğunu ve her çocuğun önemli olduğunu hayal etmeye başlayabiliriz." denildi.