İran'ın dini lideri Hamaney'e göre seçimlere düşük katılım olmadı

Katılımın yüzde 20 ila 25 arasında olması yönünde bir beklenti olduğunu ancak bunun olmadığını dile getiren Hamaney, Kovid-19 salgınının da katılımı yüzde 10 etkilediğini söyledi.

Hamaney, cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmalarıyla ilgili olarak da, "Tartışmalarda bazı adaylar devrimi savunuyor ve edepli konuşuyordu ancak bazıları da ahlaksızlık yaptı ve bu esef vericidir." görüşlerini paylaştı.