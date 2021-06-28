İran'ın dini lideri Hamaney'e göre seçimlere düşük katılım olmadı

İran Yargı Erki yetkilileri ile bir araya gelen Hamaney, 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Hamaney son seçimlerde 8. Cumhurbaşkanı seçilen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye de buradaki çalışmaları nedeniyle övgülerde bulunarak desteğini yineledi.
"HALK BU SEÇİMLERDE DESTAN YAZDI"
ABD, İngiltere ve bölgedeki bazı ülkelerin basını tarafından halkın sandıklardan uzaklaştırılması için faaliyet yürütüldüğünü ve İranlıların korkutulmaya çalışıldığını ileri süren Hamaney, "Halk bu seçimlerde destan yazdı. Bu seçimin büyüklüğünü inkar etmek için medyada konuşuyorlar, mektup yazıyorlar ve farklı çabalarda bulunuyorlar ancak nafile." ifadelerini kullandı.