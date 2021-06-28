ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Basına kapalı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Biden, toplantıda İran da dahil olmak üzere çeşitli konuları tartışacaklarını aktararak, İran'ın kendi yönetimi zamanında nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti.
ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yineleyen Biden, ABD'nin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki son normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtti.
"LİDERLİK DEĞİŞSE BİLE BİRBİRİMİZE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ GÜÇLÜ KALIR"