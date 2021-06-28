Rivlin ise, Biden'a aralarındaki anlaşmazlıklar ne olursa olsun ABD ile İsrail arasındaki bağların her zaman devam edeceğine dair güvence vererek, "Bizim gibi arkadaşlar zaman zaman fikir ayrılıkları yaşayabilirler ama asla yakın ilişkilerini tehlikeye atmazlar. Ortak misyonumuz partilerin ve hükümetlerin sınırlarını aşıyor. Liderlik değişse bile birbirimize karşı yükümlülüklerimiz güçlü kalır" dedi.

"İSRAİL'İN ABD'DEN DAHA BÜYÜK VE DAHA CESUR BİR DOSTU YOKTUR"