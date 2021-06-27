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    • Dünya
    • 27.06.2021 10:22
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    • 27.06.2021 10:30
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    Son dakika: Dikkat çeken araştırma! Koronavirüsten ölenlerin çoğu aşı yaptırmayanlar

    Dünya koronavirüsle boğuşurken ABD'den gelen bir araştırma aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu araştırmada ülkede son dönemde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin neredeyse tamamını aşı olmayan kişilerin oluşturduğu ortaya çıktı. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayından bu yana ülkede 18 bin kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, bu kişilerden sadece 150’sinin aşılı olduğu ifade edildi.

    ABD'de yapılan bir araştırmada, ülkede son dönemde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin neredeyse tamamını aşı olmayan kişilerin oluşturduğu ortaya çıktı. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayından bu yana ülkede 18 bin kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, bu kişilerden sadece 150'sinin aşılı olduğu ifade edildi.

    Ayrıca Mayıs'tan beri 853 bin kişinin koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan sadece 0.1'inin (bin 200 hasta) aşı yaptıran kişiler olduğu bildirildi. Salgın Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky, Kovid-19 aşılarının oldukça etkili olduğunu ve virüs sebebiyle gerçekleşen 'yaşlı hasta ölümlerinin' tamamının artık önlenebilir olduğunu açıkladı.

    Bu ayın başında açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın salgın konusundaki eski danışmanlarından Andy Slavitt de, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98-99'unun aşı yaptırmayanlar olduğunu söylemişti.

        Öte yandan, Başkan Biden'ın ocak ayında görevine başlamasıyla aşı kampanyasının eş zamanlı hızlanmasının ardından geçen yıl Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı yaklaşık 5 bin iken şu an itibarıyla bu oran 200-300'lere kadar düştü.

        KOLOMBİYA'DA ACİL KULLANIM ONAYI
        Kolombiya'da, Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildi.

        Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi. Ülkede 28 gün arayla 2 doz halinde yapılması hedeflenen aşı, 18 yaşından büyükler için uygulanacağı belirtildi.

        Böylece, Sinovac, Pfizer, Janssen ve AstraZeneca'nın ardından Kolombiya'da Moderna acil kullanım onayı olan 5'inci Kovid-19 aşısı oldu. Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 693 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 14'e çıktı.

            Son 24 saatte 33 bin 594 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 126 bin 340'a iyileşenlerin sayısı da 29 bin 99 artarak 3 milyon 829 bin 487'ye yükseldi.

            Ayrıca ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 16 milyon 693 bin 732 kişiye 1. doz, 5 milyon 757 bin 498 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

            FRANSA'DA SAYI YENİDEN ARTIYOR
            Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka kaydedildi.

            Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 12 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 980'e çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 128 artışla 5 milyon 766 bin 443'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 0,8 oldu.

            Hastanelerde 1349'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 24 kişinin tedavisine devam ediliyor.

            Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 310 bin 964'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 104 bin 892'sine ikinci doz uygulandı.

                AŞI OLMAYANLARA UYARI
                Koronavirüs aşılamasında uygulanan toplam doz sayısı 18 milyonu geçti. İlk doz aşılarını olanlar 11 milyona ulaşmak üzere. Ancak onların da koronavirüse yakalanma riski halen devam ediyor.

                İlk doz sonrası koronavirüse yakalananlara ikinci doz aşı uygulanmıyor. 6 ay sonra aşılama ilk dozdan başlıyor. Aşı olunduğunda da tedbirlere uyulması gerekiyor.

                KORONAVİRÜS AŞISI HASTA YAPAR MI?
                İlk doz aşıyı yaptırdıktan sonra hastalığa yakalananlarda "aşı hasta yaptı" düşüncesi hakim olabiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'a göre bu mümkün değil.

                "Aşıyı yapıyorsunuz, yapınca bir hafta sonra psikolojik olarak koruma kalkanınızı kaldırıyorsunuz. Virüse bağlı hasta olunca 'aşıya mı bağlı acaba?' gibi bir soru... Aşının hastalık yapması asla mümkün değil."

                İSTANBUL'DA SIRASI GELEN 250 BİN KİŞİ AŞI OLMADI
                İstanbul'da aşı sırası gelen 250 bin kişi henüz aşısını olmadı. Hastalığa karşı antikor üretmenin en önemli yolu koronavirüs aşısı. Kemalettin Aydın, aşıya uyumla ilgili ise şunları anlattı:

                    "Yüzde 75'ler civarında bir uyum var. Gönül isterdi ki yüzde 100'ler olsun. Çünkü aşı da bazen yüzde 100 korumuyor. Lütfen aile hekimimizle, hastanemizle bu aşıya uyumu yüzde 100'e taşıyalım ki toplumsal immunizasyona erken ulaşalım. Bu musibetten kurtulalım."

                    TESPİT EDİLEN VAKALARIN YÜZDE 85'İNİ VARYANTLAR OLUŞTURUYOR
                    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı olmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.
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                    Haberler Dünya Son dakika: Dikkat çeken araştırma! Koronavirüsten ölenlerin çoğu aşı yaptırmayanlar