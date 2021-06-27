Son dakika: Dikkat çeken araştırma! Koronavirüsten ölenlerin çoğu aşı yaptırmayanlar

Son 24 saatte 33 bin 594 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 126 bin 340'a iyileşenlerin sayısı da 29 bin 99 artarak 3 milyon 829 bin 487'ye yükseldi.

Ayrıca ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 16 milyon 693 bin 732 kişiye 1. doz, 5 milyon 757 bin 498 kişiye 2. doz aşı yapıldı.