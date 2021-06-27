Son dakika: Dikkat çeken araştırma! Koronavirüsten ölenlerin çoğu aşı yaptırmayanlar

ABD'de yapılan bir araştırmada, ülkede son dönemde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin neredeyse tamamını aşı olmayan kişilerin oluşturduğu ortaya çıktı. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayından bu yana ülkede 18 bin kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, bu kişilerden sadece 150'sinin aşılı olduğu ifade edildi.
Ayrıca Mayıs'tan beri 853 bin kişinin koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan sadece 0.1'inin (bin 200 hasta) aşı yaptıran kişiler olduğu bildirildi. Salgın Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky, Kovid-19 aşılarının oldukça etkili olduğunu ve virüs sebebiyle gerçekleşen 'yaşlı hasta ölümlerinin' tamamının artık önlenebilir olduğunu açıkladı.
Bu ayın başında açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın salgın konusundaki eski danışmanlarından Andy Slavitt de, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98-99'unun aşı yaptırmayanlar olduğunu söylemişti.