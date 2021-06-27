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    • Dünya
    • 27.06.2021 23:57
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    • 27.06.2021 23:57
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    Ermenistan’dan bir ateşkes ihlali daha! Yine saldırdılar

    Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açarak, bir kez daha ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. İşte saldırının detayları...

    İHA
    Ermenistan’dan bir ateşkes ihlali daha

    Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Haziran yerel saatle 20.40'da Tovuz ilinin Garalar köyü istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Berd ilinin Kolagir köyündeki Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

    KELBEÇER'DE DE ATEŞKES İHLALİ YAPILMIŞTI

    Savunma Bakanlığı, 26 Haziran yerel saatle 14.50, 27 Haziran 03.00 saatleri arasında Kelbecer bölgesi Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Vardenis bölgesinin Yukarı Şorca yerleşim bölgesindeki Ermenistan askerleri tarafından düzenli olarak ateş altına alındığını bildirmişti.

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