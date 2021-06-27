Dünyanın beklediği raporu Pentagon açıkladı! Uzaylılar mı yoksa başka bir varlık mı? İşte UFO raporu...

ABD istihbaratının 'UFO raporu' yayınlandı. Pentagon'un incelediği 144 vakanın uzaylı işi olmadığı, ancak 'dünya dışı varlık' ihtimalinin de dışlanamayacağı belirtildi.
ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Deniz Kuvvetleri tarafından ortaklaşa hazırlanan ve medyada "UFO raporu" olarak bilinen rapor cuma günü Kongre'ye sunuldu. Savunma ve istihbarat uzmanlarının tam olarak tanımlayamadıkları ve askeri pilotların havada karşılaştıkları uçan nesneler hakkında detaylar paylaşılan raporda, merak edildiği gibi, 'uzaylıların varlığına' ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak en gelişmiş teknolojik imkânlara sahip olduğu bilinen ABD ordusunun, kendi hava sahasına giren bazı uçan cisimleri, mevcut teknoloji ışığında açıklayamadığı bildirildi. Raporda dünya dışı varlık olasılığı da göz ardı edilmedi.
YALNIZCA BİRİ AÇIKLANABİLDİ
Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü (UAPTF) tarafından yayınlanan raporda öne çıkan detaylar şu şekilde:
* ABD'nin 2004-2021 yılları arasındaki hükümet yetkilileri ve kaynakları tarafından elde edilen ve çoğunluğu Amerikan askeri faaliyetleri sırasında kaydedilen 144 UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) kaydı incelendi. Bunlardan yalnızca biri bilimsel verilerle açıklanabildi.
* Uçuş şekilleri bakımından incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı. Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgâra ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.