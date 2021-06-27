Dünyanın beklediği raporu Pentagon açıkladı! Uzaylılar mı yoksa başka bir varlık mı? İşte UFO raporu...

* Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklanabileceği belirtildi.

* 144 vakadan bazılarının, drone ile pilotların radarını bozan karıştırıcı, balon ve hatta plastik poşet gibi gibi insan yapımı objeler olabileceği ya da atmosfere ilişkin hava olayı olabileceği bildirildi.

* Ancak vakalardan sadece birinin kaynağının bu kategoride yer aldığı ve yırtık bir balon olduğu açıklandı. Geriye kalan 143 vaka net olarak açıklanamadı.

* Tanımlanamayan cisimlere dair bir diğer açıklama, ABD'nin yürüttüğü bazı gizli savunma testleri olabileceği yönünde.

* Bir başka açıklama da bu cisimlerin, ABD'nin hasımları Rusya ya da Çin tarafından geliştirilen ve henüz bilinmeyen gelişmiş teknolojiler olabileceği belirtildi.