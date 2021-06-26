Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zaharova'dan A News'e özel açıklamalar: Seyahat kısıtlaması, ikili ilişkililer, bölgesel meseleler...

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova A News'e özel yaptığı açıklamalarda "Rusya ile Türkiye`nin uluslararası alanda her zaman menfaaetlerde ortak kesişme noktaları bulduğunu ve hatta ciddi görüş farklılıkları bulunan bazı konularda aynı dilde konuşabildiğini belirtmek istiyorum. Böyle verimli işbirliği örneklerinden birisi hiç kuşkusuz Astana formatıdır." ifadelerini kullandı.
İşte Zaharova'nın sözleri...
GÖRÜŞ AYRILIKLARINI ÇÖZEBİLİYORUZ
Bence hem Rusya`da ve hem de Türkiye`de herkes ilişkilerimizin karşılıklı saygı ve çıkarlar temeline dayandığının farkında. Bu ilişkiler çok yönlüdür. En önemlisi ise ilişkilerimizin stratejik işbirliği seviyesine ulaşmış olmasıdır. İlişkilerdeki görüş ayrılıklarına gelince ise bu harikadır. Zira bu durum ilişkilerimizdeki dinamikliği gösteriyor. Ayrıca bu durum devletlerimizin egemen devletler olarak bağımsız çıkarlarını savunmalarının da gereğidir. Ülkelerimizin çıkarları ise dış etkenlere ve baskılara göre değil halklarımızın menfaatlerine göre belirleniyor. Bu nedenle görüş ayrılıkları ortaya çıktığında biz bunları çözebiliyoruz.
İŞBİRLİĞİ BÖLGEYE KATKI SAĞLIYOR
Türkiye ile ilişkilerde zaman zaman değişik alanlarda görüşlerimizin bağdaşmadığı durumlar olabiliyor. Biliyorsunuz biz her defasında şu pozisyondan yola çıkıyoruz. Taraflar yakın işbirliği anlayışı ve karşılıklı tavizlerle bu sorunların üstesinden gelebilir. Dolayısıyla bir daha tekrar ediyorum. Farkli görüş, yaklaşım, tavırların zaman zaman ortaya çıkmış olması sadece normal bir şey değil, egemen bir devlet olmanın doğal bir gereğidir. Sadece bu sorunların çözümü için siyasi irade gerekiyor ki o da mevuttur. En önemlisi ise ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunlar, görüş farklılıkları ve bazen de tutarsızlıklar bizim birçok alanda işbirliği yapmamızı da engellemiyor.