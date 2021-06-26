Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zaharova'dan A News'e özel açıklamalar: Seyahat kısıtlaması, ikili ilişkililer, bölgesel meseleler...





"AYNI DİLDE KONUŞABİLİYORUZ"

Rusya ile Türkiye`nin uluslararası alanda her zaman menfaaetlerde ortak kesişme noktaları bulduğunu ve hatta ciddi görüş farklılıkları bulunan bazı konularda aynı dilde konuşabildiğini belirtmek istiyorum. Böyle verimli işbirliği örneklerinden birisi hiç kuşkusuz Astana formatıdır. Suriye`de durumun kontrolü için bu süreç çok etkilidir. Bu sadece kağıt üzerinde varlık gösteren bir mekanizma değildir. Bu mekanizma çok zor sorunların çözümüne ciddi şekilde katkıda bulunuyor.

SURİYE'DE ATEŞKES

Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan bu mekanizma sayesinde Suriye`de ateşkes rejimi büyük ölçüde sağlanmış oluyor. Bu ülkelerimizin büyük başarısıdır. Gerçi batıdan aykırı sesler de geliyor. Ama biz gerçeği biliyoruz. Astana formatı çerçevesinde 16. Suriye görüşmelerinin hazırlıklarına da başlamış bulunuyoruz. Ayrıca 2018 de imzalanan İdlib`deki duruma ilişkin Rus-Türk sözleşmesi de başarılı bir şekilde uygulanıyor. Çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için ortak devriye çalışmaları devam ediyor. Libya`daki duruma gelince ise Rusya ve Türkiye liderlerinin Ocak 2020`de vardıkları uzlaşı sayesinde her ne kadar kırılgan olsa bile ateşkesi sağlamak mümkün hale geldi.