İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanı ile dudak dudağa kameralara yakalandı (Dünya haberleri)

İngiltere, dün güne skandalla başladı... Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanı Gina Coladangelo ile dudak dudağa kameralara yakalandı! İngiliz basını Hancock'un Whitehall'daki ofisinde çekilen o görüntüleri manşete taşıdı.

Skandal sonrası muhalefetin istifa çağrılarına itiraz eden Sağlık Bakanı Hancock, "Bu koşullarda sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum" savunması yaptı!

CAJEE BUCAK ARANIYOR!

Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Pek çok ülkeden de dolandırıcılık haberleri gelmeye başladı! Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından Africyrpt'in sahibi Güney Afrikalı Cajee kardeşler, 3.6 milyar dolar ile kayıplara karıştı! İngiltere'ye kaçtığı düşünülen Cajee kardeşler, iki ay önce siber saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine bir grup yatırımcı konunun araştırılmasını talep etmişti. Avukatlar, yatırımcıların hesaplarındaki kripto paraların dijital cüzdanlardan transfer edildiği ve bu paraların takip edilemez hale getirildiği tespit edilmişti.

O POLİSE 22.5 YIL HAPİS

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd, 25 Mayıs 2020'deki olayda polis memurları tarafından yere yüzüstü yatırıldı. Polis Derek Chauvin, dizini Floyd'un boğazının üzerinde 9 dakika 29 saniye kaldırmadan bastırdı. ABD'de büyük eylemlere neden olan Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Chauvin, 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.