Delta’ varyantı korkusu dünyayı sardı! Bu kez Avustralya'yı vurdu

İsrail'de bildirilen vakaların yarısının çocuk olduğu belirtilirken ABD'de de her dört vakadan birinin çocuk olduğu aktarıldı. İskoçya'da yapılan araştırmada ise Delta vakalarının daha çok genç yaş gruplarında bulunduğu tespit edilirken, son dönemde kaydedilen koronavirüs enfeksiyonlarının 5 ila 12 yaş arası çocuklar ve 18 ila 24 yaş arasındaki genç yetişkinler arasında 65 yaşından büyüklere göre beş kat daha yaygın olduğu bildirildi.

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