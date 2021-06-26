Delta’ varyantı korkusu dünyayı sardı! Bu kez Avustralya'yı vurdu

Sydney ve plajlara kapatma kararı geldi. Hastalığın, uluslararası uçuştan dönen kabin ekibini karantina oteline götürürken hastalanan limuzin şoföründen yayıldığı tahmin ediliyor. Bu varyantın görüldüğü diğer ülkelerdeki gelişmeler ise şöyle:
İSRAİL'DE MASKE GERİ GELDİ
Aşılama kampanyasının en başarılı uygulandığı ülkelerden İsrail, vaka artışlarının üzerine iç mekânlarda maske zorunluluğunu geri getirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre dört gündür yeni vaka sayısının 100'ün üzerine çıkması üzerine bu karar alındı.
İsrail'de de salgının, delta varyantından dolayı yeniden yükselişe geçtiği tahmin ediliyor. İsrail'de 6 Haziran tarihinde 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 872'ye yükseldi. Bazı bölgelerde hastalığın yayılmaması için karantina ilan edildi.