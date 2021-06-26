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    • 26.06.2021 23:27
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    Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor! Masada Suriye krizi, ikili ilişkiler ve iklim değişikliği olacak

    Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor. Haberin detayları...

    DHA
    Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor

    Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'un, 27-29 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

    Yapılacak ziyaretle ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara ve Suriye'ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ı ziyaret edecek olan konuk Bakan, 28 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin, bölgesel ve iklim değişikliği dahil küresel konulardaki işbirliğimizin ve Türkiye-AB ve Birleşik Krallık-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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    Haberler Dünya Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor! Masada Suriye krizi, ikili ilişkiler ve iklim değişikliği olacak