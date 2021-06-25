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    • Dünya
    • 25.06.2021 20:16
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    • 25.06.2021 20:30
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    Son dakika: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 3 ölü 6 yaralı

    Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

    Almanya'yı sarsan saldırı!

    Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.



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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 3 ölü 6 yaralı