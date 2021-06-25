Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'Pop müziğin prensesi' olarak anılan Britney Spears, 13 yıl sonra mahkemede isyan bayrağı açtı

    2008'den bu yana babasının denetiminde olan ünlü pop yıldızı isyan etti: Babamın kölesi oldum. Çocuk sahibi olmamı engellemek için bayıltıp cihaz bile taktılar. Hayranları 2016'dan bu yana Spears'ın vasiliğinin kaldırılmasını istiyor ve kendisine destek veriyor.

    Hayatımı geri verin

    ABD'de 1990'lar ve 2000'lerin başında 'pop müziğin prensesi' olarak anılırken özel hayatındaki iniş çıkışların ardından 2008'de babasının vasiliğine giren Britney Spears (39), 13 yıl sonra mahkemede tam bir isyan bayrağı açtı.

    Telefonla ifade veren Spears, yargıçtan yaşamını kontrol eden vasiliğin sona erdirilmesini istedi. Babası James Spears'ın kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini, travma yaşattığını, hayatını tam manasıyla yaşamasını engellediğini söyledi.

    Hatta kendisinin bayıltılarak çocuk sahibi olmasını engellemek için zorla rahim içi cihaz takıldığını da söyledi. Ünlü şarkıcı, babasının isteklerini yerine getirmediğinde cezalandırıldığını köle gibi kullanıldığı dile getirdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kan donduran cinayet! 3 gün balkonda sakladı
    Haberler Dünya 'Pop müziğin prensesi' olarak anılan Britney Spears, 13 yıl sonra mahkemede isyan bayrağı açtı