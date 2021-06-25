'Pop müziğin prensesi' olarak anılan Britney Spears, 13 yıl sonra mahkemede isyan bayrağı açtı

ABD'de 1990'lar ve 2000'lerin başında 'pop müziğin prensesi' olarak anılırken özel hayatındaki iniş çıkışların ardından 2008'de babasının vasiliğine giren Britney Spears (39), 13 yıl sonra mahkemede tam bir isyan bayrağı açtı.

Telefonla ifade veren Spears, yargıçtan yaşamını kontrol eden vasiliğin sona erdirilmesini istedi. Babası James Spears'ın kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini, travma yaşattığını, hayatını tam manasıyla yaşamasını engellediğini söyledi.

Hatta kendisinin bayıltılarak çocuk sahibi olmasını engellemek için zorla rahim içi cihaz takıldığını da söyledi. Ünlü şarkıcı, babasının isteklerini yerine getirmediğinde cezalandırıldığını köle gibi kullanıldığı dile getirdi.