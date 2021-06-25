Hapishanede ölü bulunan McAfee'nin, Bill Gates ile ilgili sırlara sahip olduğu iddia edildi! (Dünya haberleri)

İspanya'nın Barselona kentindeki El Prat Havalimanı'nda 3 Ekim 2020'de İstanbul'a uçmak için beklerken tutuklanan milyarder işadamı John McAfee (75), hücresinde ölü bulundu. ABD'ye iade kararı çıktıktan sonra intihar ettiği bildirilen antivirüs yazılımcısı McAfee'in, Bill Gates'le ilgili çok önemli sırlara sahip olduğu iddia edildi. Ayrıca McAfee'nin İstanbul'da buluşacağı iş adamı tarafından ihbar edilmesi sonucu yakalandığı belirtildi. Bu arada işadamının bir twitinde, "Bir yerde ölü bulunursam, bilin ki ben intihar etmedim" dediği kaydedildi.

MIAMİ'DE FACİA

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de 12 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çöktü. En az bir kişinin hayatını kaybettiği binada yaşayan 99 kişiye ulaşılamadığı açıklandı. Olayda binada bulunan 136 daireden 55'inin çökmeden etkilendiği bildirildi. 35 kişinin enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.