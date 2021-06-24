Bir kripto para dolandırıcılığı daha! Güney Afrikalı Cajee kardeşlerden 3,6 milyar dolarlık vurgun

Dünyayı kasıp kavuran kripto para piyasasında bir dolandırıcılık olayı daha yaşandı.
Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından Africyrpt'in sahibi Güney Afrikalı Cajee kardeşler 3,6 milyar dolarlık vurgun yaptı.
Güney Afrikalı Cajee kardeşler
News24'ün haberine göre, Ameer Cajee ve Raees Cajee, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı yasa dışı yollardan hesaplarına geçirdikten sonra kayıplara karıştı.
Haberde, bu vurgunun bu zamana kadarki en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olduğu ifade edildi.
DURUMA İLİŞKİN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILAMADI
Güney Afrika Finansal Hizmetler Davranış Otoritesi (FSCA) tarafından yapılan açıklamada, kripto paralara ilişkin Güney Afrika'da herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından dolayı duruma ilişkin herhangi bir işlem yapılamadığı bildirildi.
Açıklamada, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi için yatırımcılara, yalnızca uygun şekilde lisanslanmış finansal hizmet sağlayıcılardan tavsiye almaları çağrısında bulunuldu.
Cajee kardeşlerin İngiltere'ye kaçtıkları sanılıyor.