ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez açıkladı! İşte BioNTech ve Moderna aşılarının yan etkileri ve en çok etkilenen yaş grubu!

Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 180 milyon 8 bin 841'e yükseldi.