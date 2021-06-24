ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez açıkladı! İşte BioNTech ve Moderna aşılarının yan etkileri ve en çok etkilenen yaş grubu!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Koronavirüs bilim dünyasının da neredeyse tüm mesaisini buraya ayırmasına neden oldu.
Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor. Bunun meyvelerini ise almaya başladık.