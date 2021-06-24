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    • Dünya
    • 25.06.2021 00:11
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    • 25.06.2021 00:19
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    AB liderlerinden AB Komisyonuna Türkiye çağrısı: Suriyeliler için sağlanacak finansman için resmi teklif sunulsun

    Son dakika haberleri... AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

    AB liderlerinden AB Komisyonuna Türkiye çağrısı!

    Son dakika haberleri... AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

    AB zirvesinde liderlerin, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi.

    AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Dünya AB liderlerinden AB Komisyonuna Türkiye çağrısı: Suriyeliler için sağlanacak finansman için resmi teklif sunulsun