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    • Dünya
    • 23.06.2021 20:27
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    • 23.06.2021 20:42
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    Son dakika: ABD'den Türkiye'ye 'Kabil Havaalanı' ziyareti!

    Son dakika... ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

    ABD'den Türkiye'ye 'Kabil Havaalanı' ziyareti!

    ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

    "AMERİKA'NIN BİZE VERECEĞİ DESTEK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"
    Başkan Erdoğan 14 Haziran'da ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sonrası Kabil Havaalanı'nın durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Erdoğan Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiğini belirterek, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

    Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Başkan Erdoğan, "Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil." ifadesini kullandı.

    AKAR'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere ABD'den bir heyetin Türkiye'ye geleceğine yönelik bilgilerin sorulması üzerine Bakan Akar, "Afganistan ile bizim yüzyıllara dayalı tarihî, kültürel ilişkilerimiz var. Afgan halkı bizim kardeşimiz. Biz, kardeşlerimizin orada rahatı, huzuru, güvenliği için geçtiğimiz 20 yıl içinde diğer ülkelerle birlikte elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Özellikle son 6 yılda da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi, teknik destek sağlanması konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik." diye konuştu.

        Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının birçok alandaki önemine vurgu yapan Bakan Akar, şunları söyledi:
        "Bu noktanın çalışıyor olması Afgan kardeşlerimizin lehine olacaktır. Bu manada çeşitli ülkeler de çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de şu anda dahi orada işletmeyi yapan bir ülke olarak çeşitli ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda temaslarımız var. Bu çerçevede yarın da ABD'lilerle bir görüşmemiz olacak. Onlar buraya bir heyet gönderdiler. Bununla yapmaya çalıştığımız husus; oradaki Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlayabilecek şekilde neler yapabiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Buna çalışıyoruz. Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan hâline dönüşecek. Bizim için esas olan, Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli. 6 yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için, buna gayret gösteriyoruz."

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        Haberler Dünya Son dakika: ABD'den Türkiye'ye 'Kabil Havaalanı' ziyareti!