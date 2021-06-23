Son dakika: ABD'den Türkiye'ye 'Kabil Havaalanı' ziyareti!

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.
"AMERİKA'NIN BİZE VERECEĞİ DESTEK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"
Başkan Erdoğan 14 Haziran'da ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sonrası Kabil Havaalanı'nın durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Erdoğan Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiğini belirterek, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor." diye konuştu.
Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Başkan Erdoğan, "Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil." ifadesini kullandı.
AKAR'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere ABD'den bir heyetin Türkiye'ye geleceğine yönelik bilgilerin sorulması üzerine Bakan Akar, "Afganistan ile bizim yüzyıllara dayalı tarihî, kültürel ilişkilerimiz var. Afgan halkı bizim kardeşimiz. Biz, kardeşlerimizin orada rahatı, huzuru, güvenliği için geçtiğimiz 20 yıl içinde diğer ülkelerle birlikte elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Özellikle son 6 yılda da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi, teknik destek sağlanması konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik." diye konuştu.