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    • Dünya
    • 23.06.2021 15:49
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    • 23.06.2021 15:54
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    Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü? Rusya İngiltere askeri güç karşılaştırması nasıl ve kaç askeri var?

    Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasında kritik dakikalar yaşanıyor. Son dakika haberine göre Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı belirtildi. Ancak bu gelişme İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Peki, Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü? Rusya İngiltere askeri güç karşılaştırması nasıl ve kaç askeri var? İşte son gelişmeler...

    Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü?

    Son saatlerde Rusya ve İngiltere arasında gergin anlar yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya karasularına giren İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İki devletin karşı karşıya gelmesi akıllara "Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü?" sorusunu getirdi. Peki, Rusya İngiltere askeri güç karşılaştırması nasıl ve kaç askeri var? İşte merak edilenler...

    RUS ORDUSU MU İNGİLİZ ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?

    İşte orduların mevcut kuvvetleri;

    RUSYA

    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 766.055 aktif 2.485.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca asker sayısı bakımından dünyada 2. büyük güçtür.

    Genel Bilgiler
    Askerlik yaşı: 18
    Zorunlu askerlik: 12 ay
    Etkin personel sayısı: 766.055
    Rezerve personel sayısı: 2.485.000

    İNGİLTERE

    Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, resmi adıyla Majestelerinin Silahlı Kuvvetleri, diğer adı Kraliyet Silahlı Kuvvetleri,[3] Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Silahlı Kuvvetler, Donanma, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nden oluşur. Bu üç birim de profesyonel askerlerden oluşmaktadır.

        GENEL BİLGİLER

        Askerlik yaşı: 16
        Zorunlu askerlik: Yok
        Etkin personel sayısı: 153,470 aktif personel
        Rezerve personel sayısı: 81,850 rezerv personel

        SAVAŞ GEMİSİNE UYARI ATEŞİ AÇTI

        Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya karasularına giren İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

        Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV'de yer alan habere göre yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yakınlarına geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin 'Rusya karasularına' girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08'de uyarı ateşi açtığını bildirdi.

            Bakanlık, ayrıca yerel saatle 12.19'da Su-24M tipi saldırı uçağının, HMS Defender'ın yakınlarına 'uyarı' amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba attığını duyurdu.
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            Haberler Dünya Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü? Rusya İngiltere askeri güç karşılaştırması nasıl ve kaç askeri var?