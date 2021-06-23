Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü? Rusya İngiltere askeri güç karşılaştırması nasıl ve kaç askeri var?

Son saatlerde Rusya ve İngiltere arasında gergin anlar yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya karasularına giren İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İki devletin karşı karşıya gelmesi akıllara "Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü?" sorusunu getirdi. Peki, Rusya İngiltere askeri güç karşılaştırması nasıl ve kaç askeri var? İşte merak edilenler...

RUS ORDUSU MU İNGİLİZ ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?

İşte orduların mevcut kuvvetleri;