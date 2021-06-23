Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü? Rusya İngiltere askeri güç karşılaştırması nasıl ve kaç askeri var?

Son saatlerde Rusya ve İngiltere arasında gergin anlar yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya karasularına giren İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İki devletin karşı karşıya gelmesi akıllara "Rus ordusu mu İngiliz ordusu mu daha güçlü?" sorusunu getirdi. Peki, Rusya İngiltere askeri güç karşılaştırması nasıl ve kaç askeri var? İşte merak edilenler...
RUS ORDUSU MU İNGİLİZ ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?
İşte orduların mevcut kuvvetleri;
RUSYA
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 766.055 aktif 2.485.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca asker sayısı bakımından dünyada 2. büyük güçtür.
Genel Bilgiler
Askerlik yaşı: 18
Zorunlu askerlik: 12 ay
Etkin personel sayısı: 766.055
Rezerve personel sayısı: 2.485.000
İNGİLTERE
Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, resmi adıyla Majestelerinin Silahlı Kuvvetleri, diğer adı Kraliyet Silahlı Kuvvetleri,[3] Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Silahlı Kuvvetler, Donanma, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nden oluşur. Bu üç birim de profesyonel askerlerden oluşmaktadır.