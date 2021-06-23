1 AY İÇİNDE YAYGIN OLACAK

Bouffier, "Delta varyantlı virüsün en geç bir ay içerisinde Almanya'da en yaygın tür olacağını düşünüyorum. Buna karşı hangi aşının daha etkin olacağı soru işareti. İnsanların yaz tatilinden dönerken bu virüsü kapmış olabileceklerini hesaba katmak lazım. 4'üncü dalga ihtimalini düşünürek, yeniden temas kısıtlamalarına gidilmesi söz konusu" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de özgürlük ile dikkatlilik arasında doğru ölçüyü bulmak zorunda olunduğuna dikkat çektiği bildirildi. Markel, en basit ve kolay çözüm olarak maske kullanmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyor.