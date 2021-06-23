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    • Dünya
    • 23.06.2021 10:16
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    • 23.06.2021 10:16
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    Delta varyantı iki ülkeyi daha alarma geçirdi! Kısıtlamalar kapıda! Delta varyantına etkili mi?

    Dünya koronavirüs belasında kurtulamıyor. kökenli Delta varyantı iki ülkeyi daha alarma geçirdi. ’da koronavirüsün Hindistan kökenli Delta varyantı nedeniyle, salgına karşı yeni kısıtlamalar gelebileceği uyarısını yaparken Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, varyantın, pandemiyle mücadelede en büyük tehdit olduğunu söyledi.

    Bulaşıcı Hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de hızla yayılan Coronavirüsün Delta varyantına ilişkin uyardı.

    Fauci, ilk kez Hindistan'da rastlanan Delta varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığa yakalananların çok daha ağır atlattıklarını söyledi.



    Dr. Fauci, Pfizer/BioNTech aşısı da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde izin verilen aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğunu belirtti.

    Delta varyantı ABD'de ortaya çıkan vakaların yüzde 20'sini oluşturuyor. Varyant kaynaklı vakalarsa her hafta ikiye katlanıyor.



    "AŞILAMA HEDEFİNE ULAŞILAMAYACAK"
    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 30 yaş üstü bireylerin yüzde 70'inden fazlasının aşı olduğu, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ise 27 yaş üstünde bulunup aşı yaptıranların oranının yüzde 70'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

        Gençlerin aşı yaptırmaya daha az istekli olduğuna işaret edilen açıklamada, 18-24 yaş aralığında aşılanma oranının yüzde 47 olduğu bildirildi.

        Biden'ın "4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması" hedefine ulaşılmasının şu anda mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun Beyaz Saray'ın aşı çalışmaları için engel teşkil etmediği belirtildi.

        ABD'DEN SONRA ALMANYA'DA DA DELTA KABUSU!
        Yayılma hızı oldukça güçlü olduğu belirtilen Delta varyantı nedeniyle Almanya alarm durumuna geçti. Mutasyonlu virüsün bir ay içinde Almanya'da da etkili olacağı uyarısında bulunan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier (CDU), dikkat edilmediği takdirde kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

        Hürriyet'te yer alan habere göre, Alman sağlık uzmanları da Delta varyantının etkili olduğu belirtilen Portekiz, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere seyahat edilmemesini istedi.

            1 AY İÇİNDE YAYGIN OLACAK
            Bouffier, "Delta varyantlı virüsün en geç bir ay içerisinde Almanya'da en yaygın tür olacağını düşünüyorum. Buna karşı hangi aşının daha etkin olacağı soru işareti. İnsanların yaz tatilinden dönerken bu virüsü kapmış olabileceklerini hesaba katmak lazım. 4'üncü dalga ihtimalini düşünürek, yeniden temas kısıtlamalarına gidilmesi söz konusu" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de özgürlük ile dikkatlilik arasında doğru ölçüyü bulmak zorunda olunduğuna dikkat çektiği bildirildi. Markel, en basit ve kolay çözüm olarak maske kullanmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyor.

            Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da dün 543 yeni vaka ve 41 can kaybı kaydedildi.

            BIONTECH DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?
            Öte yandan BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin Delta varyantıyla ilgili en çok merak edilen bu soruya yanıt vererek yüreklere su serpti.

                Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri BioNTech-Pfizer korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.
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