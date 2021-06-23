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    • Dünya
    • 24.06.2021 01:28
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    • 24.06.2021 01:29
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    Birleşmiş Milletler'den ABD'ye "Küba ambargosunu kaldır" çağrısı

    Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı 61 yıllık ambargoya son verilmesi çağrısında bulunan tavsiye kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Karara ABD ve İsrail ‘hayır’ oyu verirken, oylamaya Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya ve Ukrayna katılmadı.

    AA
    BM'den ABD'ye 'Küba' çağrısı

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı 61 yıllık ambargoya son verilmesi çağrısında bulundu.

    BM Genel Kurul salonunda bu yıl 29'ncusu yapılan oylamada, BM'ye üye 193 ülkenin 184'ü Küba'ya uygulanan ambargonun son verilmesi kararı lehine oy kullandı.

    Karara ABD ve İsrail 'hayır' oyu verirken, oylamaya Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya ve Ukrayna katılmadı.

    1960'DAN BERİ AMBARGO SÜRÜYOR
    BM Genel Kurul kararları, uluslararası toplumun iradesini yansıtan bir araç olarak görülmekle birlikte herhangi bir yaptırım gücü veya bağlayıcılığı bulunmuyor.

    ABD yönetimi, modern tarihin en uzun ambargosu olarak kayıtlara geçen,19 Ekim 1960'dan bu yana Küba'ya, ekonomik, ticari ve finansal ambargo uyguluyor.

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    Haberler Dünya Birleşmiş Milletler'den ABD'ye "Küba ambargosunu kaldır" çağrısı