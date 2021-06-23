Almanya Başbakanı Angela Merkel: Libya halkının geleceği hakkında karar vermeli

Konferansa katıldığı için Blinken'e teşekkür eden Merkel, "Libya halkının geleceği hakkında karar vermesi hususunda ortak mesaj vermemiz önemli. Aynı zamanda uluslararası ortakların bu yolda yanımızda yürümesi de önemli. Libya'daki durumun ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Hem Afrika perspektifinde hem de Afrika Avrupa ilişkileri çerçevesinde" dedi.