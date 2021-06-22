Covid-19, Hindistan'da büyük yıkıma yol açtı. Ülkede şimdiye kadar 388 bin insanın öldüğü açıklandı. Başbakan Narendra Modi ise salgına karşı bulduğu çözümle şaşkınlık yarattı! Milyarlarca insanı, yoga yapmaya çağırdı. "COVID-19 ortaya çıktığında hiçbir ülke hazırlıklı değildi. Bu zor zamanlarda yoganın büyük bir özgüven kaynağı olduğunu hepimiz gördük" açıklaması yaptı. Dün, ülkenin pek çok noktasında toplu yoga etkinliği yapıldı.

SİHİR BOZUCU

Harry Potter hayranlarının hayalinde Hogwarts Büyücülük Okulu'na gitmek vardı. Ancak Hogwarts'ta eğitim masrafları cep yaktı! Buna göre okula kayıt olmanın bedeli 10 bin 353 dolar yani 90 bin lira, eğitim boyunca kullanılacak tüm araç gereçlerin ücreti 10 bin dolardı (yaklaşık 90.500 TL). Okula ulaşım masrafı ise 5 bin 136 dolar yani 45 bin lira olarak hesaplandı. Hogwarts'ta okumanın toplam maliyeti ise 225 bin lira çıktı!

BÜYÜK TALİHSİZLİK

Milyon dolarlık piyango, kasabayı karıştırdı... ABD'nin Maryland eyaletinin en küçük kasabası Lonaconing'de kimliği belirlenemeyen bir talihliye lotodan 731 milyon dolar çıktı! Ancak talihli tam 125 gündür parasını almadı. Bunun üzerine merak katlandı! Kasabadaki herkes birbirinden şüphelenmeye başladı. Bin 278 kişinin yaşadığı kasabada nüfus 5 bini aştı. Cinayetin bile işlenmediği bölgede tam 11 kişinin öldüğü açıklandı. Birçok kişi ise akıl sağlığını kaybederek hastaneye yatırıldı. Biletin satıldığı dükkanda ise satışlar patladı! Yüzlerce kilometre ötede yaşayanlar zarf içinde para gönderip dükkandan loto bileti aldı!

ÇEVRİM DIŞI!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile MI5 arasında kriz çıktı! İngiliz iç istihbarat teşkilatı, devlet işlerini WhatsApp üzerinden paylaşmaması için Başbakan'ı uyardı. Ancak Johnson, kritik mesajları cep telefonu uygulamasıyla paylaştı. Bunun üzerine devreye giren MI5 ajanları önceki gün Johnson'ın cep telefonunu elinden aldı. Yeni verdikleri telefonda mesajlaşma uygulamalarının olmadığı açıkladı.

İŞLER SIRPA SARDI

Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gece hareketli anlar yaşandı. Bir grup saldırgan Wedding semtinde, bir nargile kafeye 30 el ateş açtı! Sırp uyruklu oldukları belirlenen 3 kişi ağır yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, polis şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.