Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.06.2021 06:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 06:52
    ABONE OL

    suikastında gizli belgeler ortaya çıktı! Suikast timindeki 4 kişi 'de eğitim almış

    Dünyanın aylarca konuştuğu Suudi gazeteci suikastında gizli belgeler ifşa oldu. Kaşıkçı’nın suikastında parmağı olan 4 kişinin ’de eğitim aldığı ortaya çıktı. Askeri eğitimleri veren şirketin yöneticilerinden söz konusu suikast timinin 2017 yılında birinci kademe eğitim aldığını söyledi. İşte detaylar…

    2018 yılında İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katilleri ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

    Amerikan basınına göre, katliamı gerçekleştiren ekipten 4'ü ABD'de askeri eğitim aldı.

    GİZLİ BELGELERE DE ULAŞTI
    New York Times'ın hazırladığı haber, belgelere ve konuyla ilgili kişilere dayandırıldı.

    Habere göre, 2014 yılında Obama döneminde Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Kraliyet Muhafızları'nın eğitimi için lisans verdi. Bu eğitimler Trump döneminde de bir süre devam etti.

    "ABD'DE ASKERİ EĞİTİM ALDILAR"
    Askeri eğitimleri veren şirketin yöneticilerinden Louis Bremer'in verdiği bilgiye göre, Kaşıkçı'yı katleden ekipten 4'ü de, 2017 yılında birinci kademe eğitimlere katıldı.

    Yine bu 4 kişiden ikisi 2014-2015 yılları arasında ABD'de farklı bir eğitimde de yer aldı.

        2017 yılında eğitim alan kraliyet muhafızlarının, bir düzineye yakın farklı operasyonlara katıldıkları da belirtiliyor.

        CİNAYETTE MISIR'IN DA BAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Niteliği ve havaalanında kimden temin edildiği açıklanmayan söz konusu özel uyuşturucunun sol kolundan Kaşıkçı'ya enjekte edildiği ve birkaç dakika içinde ölümcül tesirini gösterdiği kaydedildi. Yahoo Haber'in haberine göre, Kaşıkçı cinayetinde Mısır'ın da bağı olduğunun ilk kez ortaya çıktığına işaret edilirken, ayrıca suikast timinin, Suudi hükümetinin iddia ettiği gibi Kaşıkçı'yı yakalayıp Suudi Arabistan'a geri getirmek için değil planlı bir şekilde Kaşıkçı'yı öldürmek üzere İstanbul'a gittiklerinin bir kez daha anlaşıldığına işaret edildi.

        ABD İSTİHBARAT RAPORU PRENS SELMAN'I İŞARET ETMİŞTİ
        Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş, buradan bir daha çıkamamıştı. Suudi hükümeti, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında kaybolmasını önce inkar etmiş, uluslararası tepkilerin artması karşısında ise daha sonra bunu itiraf ederek üst yönetimin bilgisi dışında gerçekleşmiş "serseri bir operasyon" olduğunu savunmuştu. BM tarafından Haziran 2019'da yayımlanan raporda ise "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." değerlendirmesinde bulunulmuştu. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Şubat 2021'de yayımlanan raporunda da "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesine yer verilmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Sel, yıldırım, hortum...
        Haberler Dünya Cemal Kaşıkçı suikastında gizli belgeler ortaya çıktı! Suikast timindeki 4 kişi ABD'de eğitim almış