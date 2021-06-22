2017 yılında eğitim alan kraliyet muhafızlarının, bir düzineye yakın farklı operasyonlara katıldıkları da belirtiliyor.

CİNAYETTE MISIR'IN DA BAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Niteliği ve havaalanında kimden temin edildiği açıklanmayan söz konusu özel uyuşturucunun sol kolundan Kaşıkçı'ya enjekte edildiği ve birkaç dakika içinde ölümcül tesirini gösterdiği kaydedildi. Yahoo Haber'in haberine göre, Kaşıkçı cinayetinde Mısır'ın da bağı olduğunun ilk kez ortaya çıktığına işaret edilirken, ayrıca suikast timinin, Suudi hükümetinin iddia ettiği gibi Kaşıkçı'yı yakalayıp Suudi Arabistan'a geri getirmek için değil planlı bir şekilde Kaşıkçı'yı öldürmek üzere İstanbul'a gittiklerinin bir kez daha anlaşıldığına işaret edildi.