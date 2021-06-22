Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.06.2021 18:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2021 19:50
    ABONE OL

    mahkemesinden lehine karar! Artık telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu değil

    (AB) mahkemesi, ve diğer çevrim içi ların bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu olmadığına hükmetti. Haberin detayları...

    AA
    AB mahkemesinden YouTube lehine karar

    Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, bir müzik yapımcısının YouTube'a karşı açtığı davayı karara bağladı.

    Çevrim içi platform operatörlerinin ilkesel olarak kullanıcıları tarafından yasa dışı olarak yayınlanan ve telif hakkıyla korunan içeriği halka iletmedikleri ifade edilen kararda, platformların bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu olmadığı belirtildi.

    Kararda, platformların söz konusu yasa dışı içeriği kaldırmak veya erişimi engellemek için hızlı biçimde harekete geçmesi gerektiği kaydedilerek, söz konusu platformların telif hakkı ihalelerini önlemeye yönelik uygun teknolojik araçları kullanmaması durumunda ise sorumlu olabilecekleri ifade edildi.

        Bir müzik yapımcısı, 2008 yılında telif haklarına sahip olduğu albümlerin YouTube''a yayımlanması nedeniyle Almanya'da hukuki süreç başlatmıştı.

        Alman mahkemesi, davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan yerli aşının ismini açıkladı
        Haberler Dünya Avrupa Birliği mahkemesinden YouTube lehine karar! Artık telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu değil