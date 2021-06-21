Miçotakis, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.
Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, aralarındaki dostane ilişkilere değinerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını aktardı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin 3 bin yıl öncesine dayandığını belirten Sisi, "Son yıllarda bu ilişkiler, ikili veya çok taraflı düzeyde ve gerek ekonomik gerekse askeri düzeyde yoğunlaştı. Miçotakis ile ekonomik iş birliğimiz dışında turizm alanındaki iş birliğini de ele aldık." şeklinde konuştu.
Sisi, Yunan Başbakanla görüşmesinde bölgesel konulara da değindiklerini söyleyerek, uluslararası hukuka ve geniş bölgedeki ülkelerin içişlerine karışılmaması ilkesine saygı duyma gereğini vurguladı.
YUNANİSTAN-KIBRIS RUM KESİMİ-MISIR ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMASI
Yunanistan-Kıbrıs Rum kesimi-Mısır arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının daha da güçlendirilmesi gerekliliğini savunan Sisi, bu anlamda iş birliğini sürdürme kararlılığında olduklarının altını çizdi.