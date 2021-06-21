Filistin ve Libya konularına da değinen Sisi, Mısır'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırması yönünde bir inisiyatifte bulunduğunu, Libya'da yıl sonunda seçimlerin yapılması gerekliliğinin yanı sıra yabancı askerlerin de bu ülkeden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Miçotakis ise "Ortak hedefimiz bölgemizde yeni maceraların yaşanmamasıdır." ifadesini kullanarak, iki ülke arasında imzalanan kısmı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının yakında genişletilmesini ümit ettiğini belirtti.