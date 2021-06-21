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    Uzay merakı zirveye yerleşti: Milyarderler gözünü uzaya dikti

    Coronavirüs salgının ardından uzay merakı zirveye yerleşti. Milyarderler gözünü uzaya dikti... 'un CEO'su başta olmak üzere çok sayıda zengin işadamı dünyayı kısa süreliğine de olsa terk etmek için sıraya girdi! TAKVİM, yıllar önce uzaya giden ve gitmeye hazırlanan milyarderleri listeledi...

    Para uçurdu

    Coronavirüs salgının ardından uzay merakı zirveye yerleşti. Milyarderler gözünü uzaya dikti... 'un CEO'su Jeff Bezos başta olmak üzere çok sayıda zengin işadamı dünyayı kısa süreliğine de olsa terk etmek için sıraya girdi! TAKVİM, yıllar önce uzaya giden ve gitmeye hazırlanan milyarderleri listeledi...

    CHARLES SİMONYİ: Office programlarının yaratıcısı olan Simonyi, 2007 ile 2009'da 'nu ziyaret etti. Yolculuk için 60 milyon dolar ödedi

    SİR RİCHARD BRANSON: adı altında 350'den fazla şirkete sahip olan , 2021'in sonunda uzaya gideceğini açıkladı. Ona eşlik edecek isimler arasında de bulunuyor. Branson, toplam serveti 5.1 milyar dolar...

    YUSAKU MAEZAWA: Milyarder girişimci, Aralık 2021'de aya gidecek. Kendisine eşlik edecek arkadaşına 55 milyon dolar ödeyecek...

    JEFF BEZOS: Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos, 20 Temmuz'da uzaya gideceğini söyledi. 10 dakika boyunca yeryüzünden 100 kilometre yükseklikte duracak olan Bezos ,yolculuk için 7.5 milyar dolar ödedi! İşadamının serveti 200 milyar dolar.

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    Haberler Dünya Uzay merakı zirveye yerleşti: Milyarderler gözünü uzaya dikti