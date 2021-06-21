İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın (57) kişisel telefon numarasının 15 yıl boyunca internette ulaşılabilir olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Johnson'ın önemli devlet kararlarıyla ilgili yetkililere WhatsApp'tan mesaj attığı belirlenmişti.
İSTİHBARAT DEVREDE
Başbakan Johnson'ın son olarak Sağlık Bakanı Matt Hancock ile koronavirüs salgını konusunda skandal yorumlar içeren mesajlarının basına sızması 'bardağı taşıran son damla' oldu.
Milliyet'in 'Daily Mail'den aktardığı habere göre, İngiliz istihbarat servisi MI5, önemli konuları WhatsApp üzerinden mesajla yazmaması konusunda uyarılmasına rağmen bu huyundan vazgeçmeyen Johnson'ın cep telefonunu elinden aldı.