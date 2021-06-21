Gazetenin, başkent Londra'nın Downing Sokağı'ndaki başbakanlık konutu 10 Numara'dan bir kaynağa dayandırdığı haberinde şöyle denildi: "MI5 ajanları, Başbakan Johnson'ın WhatsApp'tan çok fazla devlet işi yürütme eğiliminde olması ve güvenlik nedeniyle cep telefonuna el koydu."