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    • Dünya
    • 21.06.2021 19:20
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    • 21.06.2021 19:20
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    'ın etinde bombalı saldırı: 5 ölü, 4 yaralı

    'ın etinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı. Valiliği saldırıyı üstlenenin olmadığını bildirdi.

    Afganistan'da bombalı saldırı!

    'ın etinde bağlı Atai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldı.

    Valiliği sözcüsü Mangel, basına yaptığı açıklamada saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    MAYIS AYINDAN İTİBAREN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
    Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

    Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken , Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

    Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği vurgulanmıştı.

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