Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Ahmet Abad ilçesine bağlı Atai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldı.
Paktiya Valiliği sözcüsü Abdul Rahman Mangel, basına yaptığı açıklamada saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
MAYIS AYINDAN İTİBAREN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.
Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği vurgulanmıştı.