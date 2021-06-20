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    • Dünya
    • 20.06.2021 17:12
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    • 20.06.2021 17:18
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    Ukrayna’dan Türk ’larına övgü üzerine övgü! ‘Çok iyi' deyip uyardı: Rusya saldırırsa...

    'den alan Ukrayna'dan Türk kuşlarına övgü yağmaya devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Türk SİHA'ları çok iyi. SİHA'lar Rusya'yı caydırmak için gerekli. Öyle ki Rusya, Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı veya gerilime yol açmayı planlamadan önce iki kez düşünmeli” dedi.

    AA

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO'nun son zirvesinde, 2008'deki siyasi taahhüdünü tekrar ettiğini ve Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını açıkladığını anımsatarak, "Dolayısıyla NATO'ya sorum, tam olarak kaç reform istiyorsunuz? Bize net bir liste verin." dedi.

    Bakan Kuleba katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, gazetecilere verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı ile ülkesinin Türkiye ile ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    ABD Başkanı Biden'ın, İsviçre'de 16 Haziran'da Putin ile gerçekleştirdiği görüşmesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi arayarak, "Ukrayna'nın rızası olmadan Ukrayna'yı ilgilendiren bir anlaşma yapılmayacağı kuralına" bağlı kalacağını bildirdiğini aktaran Kuleba, söz konusu kuralın, Kiev ile Washington yönetimleri arasında uzun süredir bulunduğunu kaydetti.

        Biden-Putin görüşmesinin içeriğine dair ABD'nin kendilerine bilgi verdiğini dile getiren Kuleba, "ABD ile aramızdaki mevcut şeffaflık ve güven seviyesinden memnuniyet duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

        Görüşmeden Putin ile Biden arasındaki güven seviyesinin çok düşük olduğu çıkarımında bulunduğunu paylaşan Kuleba, "Ancak ABD'nin, Ukrayna'nın yanında olacağından ve Rusya ile arkamızdan anlaşma yapmayacağından şüphemiz yok." diye konuştu.

        "TÜRK SİHA'LARI ÇOK İYİ"
        Ülkesinin Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almasına değinen Kuleba, "Türk SİHA'ları çok iyi. Çünkü Türkiye, Rusya'nın baskısına boyun eğmedi. Türkiye kendisine saygı duyan ve diğer ülkeler tarafından saygı duyulan bir ülke. Biz, iki taraf için iyi bir anlaşma yaptık." dedi.

            Söz konusu SİHA'ların Ukrayna motorlarıyla donatılmasını ve SİHA'ların üretimini yerlileştirmek istediklerini belirten Kuleba, bu konularda Türk tarafıyla çalıştıklarını ifade etti.

            Dmitro Kuleba, Türk SİHA'larının, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde kullanılıp kullanılmamasına ilişkin ise şunları paylaştı:

            "SİHA'lar Rusya'yı caydırmak için gerekli. Öyle ki Rusya, Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı veya gerilime yol açmayı planlamadan önce iki kez düşünmeli. Bu sadece SİHA'lar için değil Ukrayna'nın satın aldığı her türlü askeri ekipman için geçerli. Ama tabii ki Rusya bizimle büyük çaplı bir askeri çatışmaya girerse veya bize saldırırsa o zaman SİHA'ları kendimizi savunmak için Ukrayna'nın her bölgesinde kullanacağız."
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