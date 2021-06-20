Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO'nun son zirvesinde, 2008'deki siyasi taahhüdünü tekrar ettiğini ve Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını açıkladığını anımsatarak, "Dolayısıyla NATO'ya sorum, tam olarak kaç reform istiyorsunuz? Bize net bir liste verin." dedi.
Bakan Kuleba katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, gazetecilere verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı ile ülkesinin Türkiye ile ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Biden'ın, İsviçre'de 16 Haziran'da Putin ile gerçekleştirdiği görüşmesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi arayarak, "Ukrayna'nın rızası olmadan Ukrayna'yı ilgilendiren bir anlaşma yapılmayacağı kuralına" bağlı kalacağını bildirdiğini aktaran Kuleba, söz konusu kuralın, Kiev ile Washington yönetimleri arasında uzun süredir bulunduğunu kaydetti.