Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.06.2021 22:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2021 22:24
    ABONE OL

    ’da elektrik yetmeyince üretimi yerine nükleer tesisin faaliyetleri durdu

    ’da üretimi nedeniyle elektrik üretiminde bin megavat azalma yaşandı. İran bu yüzden eyaletinde bulunan ’nin faaliyeti geçici olarak durdurdu.

    İHA
    İran’da dijital para yerine nükleer tesis durduruldu

    Başkan Yardımcısı Rehşani Mehr devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 'ın eyaletinde bulunan 'nin faaliyetinin geçici süre durdurulduğunu aktardı. Mehr, üretimi sebebiyle Buşehr Nükleer Tesisi'nde elektrik üretiminde bin megavat azalma olduğunu açıkladı.

    "ELEKTRİK ÜRETİMİNDE AZALMA OLMASI SEBEBİYLE..."

    Ülkede bir günlük dijital para üretiminin 'daki harcanan elektriğin yarısına eşit olduğunu söyleyen Mehr, "Elektrik üretiminde azalma olması sebebiyle tesisteki faaliyetlerin 3-4 gün süre ile durdurma kararı alındı" dedi.

    İran Cumhurbaşkanı , 22 Eylül tarihine kadar ülke genelinde dijital para üretimine yasak getirildiğini ve tüm dijital para üretim merkezlerinin kapatılacağını açıklamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şenol Güneş istifa etmedi
    Haberler Dünya İran’da elektrik yetmeyince dijital para üretimi yerine nükleer tesisin faaliyetleri durdu