Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, pazartesi günü EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz'in Macaristan'la oynadığı maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Masadaki Coca Cola şişelerini kenara itti! Ardından şişeyi kaldırıp "Sadece su yeterli" dedi.
Bu hareketiyle, gündemi alt üst etti! Coca Cola'ya 1 günde 4 milyar dolar kaybettirdi! Ronaldo'nun başlattığı akımı, Fransız Paul Pogba ve İtalyan Manuel Locatelli de devam ettirdi. Turnuvanın sponsorları arasında yer alan gazlı, şekerli ve alkollü içeceklere tepki gösterdi.
ABD BASINI TEPKİLİ...
Ancak ABD medyası Portekizli futbolcuya fena bilendi. Fox News, yaptığı haberde Ronaldo'nun hareketini küstahlık olarak değerlendirdi. "Coca- Cola'nın hisseleri, Ronaldo'nun 'küstah' gösterisinin ardından yüzde 1,6 değer kaybetti" denildi. UEFA ise yıldızlara sponsor uyarısı gönderdi. Turnuva direktörü Martin Kallen, futbolcuların şampiyona kurallarına sadık kalmakla sorumlu olduklarını belirtti.
Ronaldo'nun, turnuvaya sponsor olan Coca Cola'yı zor durumda bıraktığı için disiplin cezası alacağı belirtildi.
UEFA PANİKTE
Ronaldo'nun başlattığı şişe akımıına Fransız Paul Pogba ve İtalyan Manuel Locatelli de katıldı. Paniğe kapılan UEFA ise toplandı. Turnuvaya sponsor olan şirketlerin hedef alınması üzerine hem kulüpleri hem de oyuncuları uyardı. "Sözleşmelerinize sadık kalın" mesajı yolladı.