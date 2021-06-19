



ABD BASINI TEPKİLİ...

Ancak ABD medyası Portekizli futbolcuya fena bilendi. Fox News, yaptığı haberde Ronaldo'nun hareketini küstahlık olarak değerlendirdi. "Coca- Cola'nın hisseleri, Ronaldo'nun 'küstah' gösterisinin ardından yüzde 1,6 değer kaybetti" denildi. UEFA ise yıldızlara sponsor uyarısı gönderdi. Turnuva direktörü Martin Kallen, futbolcuların şampiyona kurallarına sadık kalmakla sorumlu olduklarını belirtti.



Ronaldo'nun, turnuvaya sponsor olan Coca Cola'yı zor durumda bıraktığı için disiplin cezası alacağı belirtildi.