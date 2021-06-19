Bu caniler bulunsun

Hayvanlara yönelik yapılan şiddetin sonu gelmedi. Mersin'den gelen kareler ise vicdanları titretti. Beline iki kat çelik tel sarılarak ağaca bağlanan sokak köpeği, önceki gün mantar toplamaya giden vatandaşlar tarafından fark edildi. Tedavi altına alınan ve Mantar adı verilen köpeğe vitamin takviyesi verildi.
Biyolog Altay Atlı, köpeğin belinde ve karın altında ciddi yaraların olduğunu söyledi. "Çok ciddi bir eziyet görmüş ve insanlardan korkuyor. Tamamen iyileştiğinde sahiplendirilecek" dedi.
Biyolog Altay Atlı, köpeğin belinde ve karın altında ciddi yaraların olduğunu söyledi. "Çok ciddi bir eziyet görmüş ve insanlardan korkuyor. Tamamen iyileştiğinde sahiplendirilecek" dedi.