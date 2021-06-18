Filistin yönetimi, İsrail ile yapılan 1-1.4 milyon dozluk korona virüs (Kovid-19) aşı takası anlaşmasını iptal etti. Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, Başbakan Mohammad Shtayyeh'nin İsrail ile yapılan aşı takası anlaşmasının iptal edilmesi talimatı verdiğini belirterek, kararın İsrail'den gelen aşıların son kullanma tarihinin kısa süre içinde dolacak olması nedeniyle alındığını söyledi.