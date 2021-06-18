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    Dünyanın en seksi kadını belli oldu (Dünya haberleri)

    Erkek dergisi , geleneksel olarak her yıl bir kişiye 'en seksi kadın' unvanı veriyor. Bu yıl şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu , en seksi kadın seçildi. 30 yaşındaki Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın oldu. 2000 yılında kurulan dergi, bu zamana kadar , , ve gibi isimleri en seksi kadın olarak kapağına taşıdı. , 2005 ve 2006'da iki kez üst üste aynı unvanı aldı.

    Tarihi seçim!

    Erkek dergisi , geleneksel olarak her yıl bir kişiye 'en seksi kadın' unvanı veriyor. Bu yıl şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor, en seksi kadın seçildi.

    30 yaşındaki Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın oldu. 2000 yılında kurulan dergi, bu zamana kadar , , ve gibi isimleri en seksi kadın olarak kapağına taşıdı. , 2005 ve 2006'da iki kez üst üste aynı unvanı aldı.

    ŞOKYANUS
    İspanya'da     (37), kızları Anna (1) ve Olivia'yı (6) öldürüp 'na attı. Cinayeti karısı 'a "hayal edilebilecek en büyük acıyı yaşatmak" için işlediğini anlattı. Çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları anlaşıldı.

    Gözü yaşlı kadın, "Bir insan kendi masum çocuklarını nasıl öldürebilir?" diye ağladı. Korkunç cinayet, 'yı sarstı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişi protesto gösterileri yaptı.

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    Haberler Dünya Dünyanın en seksi kadını belli oldu (Dünya haberleri)