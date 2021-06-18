'ASKERİ ÜS KONUSUNDA DAHA SONRA GELİŞME OLABİLİR'

"Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır."