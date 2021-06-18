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    • Dünya
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    • 19.06.2021 01:58
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    ’li motosikletçi l dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti!

    Son dakika haberleri... 'de 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü l, dün motosikletiyle dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti. Olay saniye saniye kameralara yansırken Harvill'in, motosikleti ile son sürat rampadan başarılı bir şekilde atladığı fakat yere inmek üzereyken motosikletinden fırlayarak, iniş rampasına çarptığı görüldü. İşte o anlar...

    İHA
    Rekora giderken öldü

    'de dünya rekoru kırmak isteyen motosikletçi l hayatını kaybetti.

    ABD'nin yer alan 'nda evli ve 2 çocuk babası Harvill, motosikleti ile 106,98 metre mesafeyi atlamak ve 'nda 29 Mart 2008 tarihinde 'ın kırdığı rekoru kırmak için bir kez daha antrenman yapmak üzere motosikletine bindi.

    MOTOSİKLETTEN FIRLADI
    Olacaklardan habersiz havalimanı yetkilileri ise o anları kamera kaydına alıyordu.

    Görüntülerde Harvill'in, motosikleti ile son sürat rampadan başarılı bir şekilde atladığı fakat yere inmek üzereyken motosikletinden fırlayarak, iniş rampasına çarptığı görüldü. Harvill ise kaza sonucu hayatını kaybetti.

    Kazaya ilişkin Adli Tabip yaptığı yazılı açıklamada, "Alex'in ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    tarafından yapılan açıklamada ise, "Adli Tabip Morrison'ın personeli, normal bir prosedür olarak ölümün nedenini ve şeklini doğrulamak adına Cuma günü bir otopsi gerçekleştirecek" ifadeleri kaydedildi.

    Öte yandan geçtiğimiz ay organizatörleriyle yaptığı röportajda Harvill, tüm hayatı boyunca motosikletleri sevdiğini ve etkinliğin düzenlendiği kum tepelerinde atlayışlar yaparak büyüdüğünü belirtmişti. Ayrıca Harvill, 6 Temmuz 2013 tarihinde 90,69 metrelik bir toprak zemin atlayışı ile kendi 'na sahipti.

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    Haberler Dünya ABD’li motosikletçi Alex Harvill dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti!