Komşu ülkeler üzerindeki hukuksuz baskılara sessiz kalmayan Türkiye, çevresine yaptığı müdahalelerle dünya basınından düşmüyor. Son olarak İsrail basını Türkiye'nin Filistin ile yaptığı anlaşmayı manşetlere taşıdı.
TÜRKİYE BÖLGEDE GÜÇLENİYOR
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası çerçevesinde birçok stratejik bağın kurucusu konumuna gelmemizi sağladı. Türkiye, bölgede siyaset ve güvenlik alanında öncelikli kuvvetlerden biri oldu.
Libya anlaşması modeli üzerinden Filistin'le de anlaşan Türkiye bölgedeki gücünü artırdı. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü panikle takip etti.